مسيرة الذهب القياسية تتوقف عند 2028 دولاراً للأوقية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر الذهب أكثر من 2%، الجمعة، مُوقفاً سلسلة مكاسب غير مسبوقة، وذلك بعد تقرير مقبول عن الوظائف في الولايات المتحدة دعم الدولار، لكن تدهور أوضاع الجائحة أبقى الأسعار على مسار تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في نحو عشر سنوات.

وبعد أن سجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة)، انخفض خلال التداولات 1.4% إلى 2033.89 دولار. وزاد 3% منذ بداية الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بانخفاض 2% لتسجل 2028 دولاراً للأوقية.

انتعش الدولار من قاع عامين بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأمريكية غير الزراعية زادت 1.763 مليون في يوليو/ تموز مقابل زيادة قياسية عند 4.971 مليون في يونيو/حزيران وبسبب تجدد التوتر الأمريكي الصيني.

ومما زاد الضغط على الذهب، تعثر حزمة مساعدات أمريكية جديدة مرتبطة بفيروس كورونا.

ومازال الذهب بإمكانه إنهاء العام عند ما بين 2200 و2300 دولار.

ربح المعدن النفيس 34% هذا العام في ظل تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19، وهو ما أضر بالاقتصادات العالمية ودفع إلى إجراءات تحفيز غير مسبوقة.

(رويترز)