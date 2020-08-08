شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جهاز الشروق يطلق اسم مجدي يعقوب على ثانى ميدان بالمدينة بعد محمد مشالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إطلاق أسماء الدكتور مجدى يعقوب ، والدكتور محمد مشالى ، طبيب الغلابة، على أسماء أكبر ميادين داخل المدينة .

وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" انه سيتم إطلاق اسماء عدد من كبار العلماء والأطباء على الميادين داخل المدينة ، وذلك تخليدا لاسمائهم ، وتكريما لهم لما قدموه.

ميدان الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة

كان المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات نقل أصول مقر مكتبة الطفل بمدينة الشروق تمهيداً لتسليمها للهيئة العامة المصرية للكتاب، بهدف تقديم أنشطتها الثقافية المتنوعة للمواطنين بالمدينة، مشيراً إلى أنه سبق وأن وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نقل أصول مقر مكتبة الطفل من الجهاز إلى "هيئة الكتاب" لدعم الخدمات والأنشطة المتنوعة لسكان المدينة.

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وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن اللجنة المشتركة بين جهاز المدينة وهيئة الكتاب قامت بمعاينة مبنى المكتبة والتى تقع بمنطقة إسكان الشباب 100م شمالي على مساحة (3326م2)، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للاستلام والتشغيل.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن خطة تشغيل المكتبة من المقرر أن تضم قاعات للمكتبات المتخصصة من تعليمية وثقافية وترفيهية ومعمل حاسب آلي، بالإضافة إلى مسرح، ليصبح نشاط مكتبة الطفل الأول من نوعه بمدينة الشروق.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، عن دعم محطة محولات الكهرباء بالمدينة بمحول قدرة (40 م.ف.أ)، و (19) خلية لتغذية مناطق المدينة الحديثة بالكهرباء، وكذا مواجهة زيادة الأحمال المستقبلية المتوقعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى الجهاز المستمر لتطوير البنية الأساسية بمدينة الشروق.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم توريد المحول والخلايا، وكذا إنهاء الأعمال المدنية للغرفة، وجارٍ تركيب المحول تمهيداً لانضمامه للخدمة لتصبح قدرة محطة المحولات (140 م.ف.ا) بدلاً من (100م.ف.أ)، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ٤٠ .