شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 10 ملايين دولار صادرات مصر من الورق الصحى و17 مليون صابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، تراجع طفيف بصادرات مصر من الورق الصحي في شهر مايو من العام الجاري 2020، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي 2019، حيث بلغت الصادرات المصرية من الورق الصحي 10 ملايين 77 ألف دولار، مقابل 12 مليون دولار، وذلك بتراجع بلغ نحو مليون و923 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الصادرات المصرية من الصابون ومحضرات التنظيف، والتي بلغت 17 مليون و532 ألف دولار في مايو الماضى، مقابل 19 مليون و950 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ مليوني و418 ألف دولار.

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وجاءت الصادرات المصرية من الورق الصحي والصابون ومحضرات التنظيف ضمن الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية 715 مليون و501 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل مليار و218 مليون و627 ألف دولار في مايو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 503 مليون دولار، والتى تضم صادرات مصر من منتجات الألبان والخضر المبردة أو المجمدة والبصل المجفف والأدوية ومحضرات صيدلة.

وسجلت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.59 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.