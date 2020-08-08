شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر أسعار النفط بالأسواق العالمية فى تعاملات نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط عند التسوية أمس الجمعة 44.40 دولار للبرميل لخام القياس العالمى منخفضة بمقدار 69 سنتا أو ما يعادل 1.5٪ وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.22 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 73 سنتا، أو 1.7٪.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن الانخفاض في أسعار النفط، جاء نتيجة مخاوف تعثر التعافى للطلب على النفط بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكد وزراء الطاقة بدول السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق، مجدداً، التزامهم التام باتفاق (أوبك بلس)؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة فى اتفاق (أوبك بلس)، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التى زاد إنتاجها عن النسب المُقررة لها، فى شهور مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات وفقا لـ"أ ش أ".

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وأشار الوزراء خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة، إلى أن علامات التحسن التى ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمى مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التى تبذلها الدول، فى جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وأكّد الوزراء، مُجدداً، أن الالتزام الكامل باتفاق (أوبك بلس)، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجى البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمى ككل.

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.