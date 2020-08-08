شكرا لقرائتكم خبر عن حادث تفحم سيارات دائرى المعادى.. تعرف على إجراءات الحصول على تعويض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تمتلك وثيقة تأمين تكميلى على سيارتك، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية للحصول على كامل التعويض من شركة التأمين...

1 - إبلاغ الشرطة وعمل محضر اثبات حالة.

2 - إبلاغ شركة التأمين بالحادث وملء البيانات المخصصة من قبل الشركة.

3 - معاينة المهندس المختص التابع لشركة التأمين للسيارة لإثبات حالتها.

4 – تقديم كافة المستندات المطلوبة للشركة

5 - تتحدد قيمة التعويض طبقا لقيمة التغطية التأمينية بوثيقة التامين او القيمة السوقية للسيارة أيهما أقل.

6 - انتظار صدور " شيك" التعويض فى موعد أقصاه اسبوعين.

كما يوجد مجموعة من الإجراءات والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على تعويض بقيمة 40 الف جنيه في حالة الوفاة والاصابة من " الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة" وهى :

إجراءات تقديم طلبات التعويض :

1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه.

2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية :-

- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين).

4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين.

6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات

7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.

8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

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المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة او العجز الكلى أو الجزئى:

1 – طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة.

3 – صورة رسمية من الإعلام الشرعى.

4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى.

5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.

فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:

1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

2 – صورة رسمية من محضر الحادث.

3 – صورة رسمية من تصرف النيابة. ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية.

وصرح مصدر أمنى، أنه صباح اليوم، وقع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، مما أدى إلى انقلاب إحدى سيارات نقل المواد البترولية، واشتعال النيران بالسيارة، وامتدادها لعدد من السيارات المتواجدة بالطريق.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، تم السيطرة على الحريق واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، أسفر ذلك عن إصابة عدد ( 5 ) أشخاص ، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .