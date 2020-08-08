جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب شعر مستعار ومستحضرات وأدوات تجميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من الشعر الطبيعى المستعار ومستحضرات وأدوات التجميل وعدد من أجهزة البلاى استيشن بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة على العبارة القادمة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة أحمد رشدي بالوردية الثانية تم الإشتباه فى مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 5336 لسنة 2020 الخاصة بالراكب ح . خ . ا وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 435 خصلة شعر صغيرة و 26 خصلة شعر منفردة و195 باروكة بوزن إجمالى 42 كيلوجرام و6 زجاجة ماسكرة و36 علبة لوشن للجسم و28 مرطب للجسم و24 معطر جو و5 عبوات صنفرة للجسم و20 علبة عطور فيكتوريا سيكريت و20 زجاجة صابون سائل مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها .
وفى المحاولات الثلاثة الأخرى، تم ضبط 34 جهاز بلاى استيشن و180سروال وسيف وخنجر مخبأة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بـ3 ركاب مصريين قادمين .
واشترك في الضبط كلا من وائل السمان والحسين سيد و محمد عادل ومحمد فرج تحت إشراف شعبان الريس واحمد عاشور مشرفي الحركة، وبلغت الرسوم والضرائب الجمركية والتعويضات المستحقة مليون و47 ألفا و818 جنيها .
قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، ااتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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