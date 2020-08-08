الاقتصاد

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب شعر مستعار ومستحضرات وأدوات تجميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من الشعر الطبيعى المستعار ومستحضرات وأدوات التجميل وعدد من أجهزة البلاى استيشن بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

 

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة على العبارة القادمة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة أحمد رشدي بالوردية الثانية تم الإشتباه فى مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 5336 لسنة 2020 الخاصة بالراكب ح . خ . ا  وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 435 خصلة شعر صغيرة و 26 خصلة شعر منفردة و195 باروكة بوزن إجمالى 42 كيلوجرام و6 زجاجة ماسكرة و36 علبة لوشن للجسم و28 مرطب للجسم و24 معطر جو و5 عبوات صنفرة للجسم و20 علبة عطور فيكتوريا سيكريت و20 زجاجة صابون سائل مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها .

 

وفى المحاولات الثلاثة الأخرى، تم ضبط 34 جهاز بلاى استيشن و180سروال وسيف وخنجر مخبأة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بـ3 ركاب مصريين قادمين .

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واشترك في الضبط كلا من وائل السمان والحسين سيد و محمد عادل ومحمد فرج تحت إشراف شعبان الريس واحمد عاشور مشرفي الحركة، وبلغت الرسوم والضرائب الجمركية والتعويضات المستحقة مليون و47 ألفا و818 جنيها .

 

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، ااتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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