شكرا لقرائتكم خبر اليوم بدء صرف ثاني دفعات دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ الهيئة العامة للنقل اليوم في صرف مخصصات الدفعة الثانية ضمن مبادرة دعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمن لفتة أبوية حانية، ترمي إلى دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، ومساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد

وتتجسد الأهداف الإنسانية للمبادرة من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين حسب أنظمة العمل.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس، أن المخصص يبلغ ثلاثة آلاف ريال شهريا، وتصرف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي تسعة آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة، مشيرة إلى أن بدء الصرف للدفعة الثانية اعتبارا من يوم 9 أغسطس 2020.

وقال نائب رئيس الهيئة المساعد للتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان إن الدفعة الأولى من المستحقين استلموا مخصصاتهم يوم الاثنين 6 يوليو 2020، وتستمر المبادرة متكاملة بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المستحقين كافة في مختلف الدفعات هم من الأفراد السعوديين العاملين بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب وليسوا تحت مظلة أي منشأة، وأنهم من المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل والمرخص لهم بممارسة أنشطة نقل الركاب، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم عبر ما يجنون من العمل في هذه الأنشطة بسبب عدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من إيقاف بعض الأنشطة بشكل كامل.

وأكد الطاسان أن هذه المبادرة الإنسانية شملت ممارسي أنشطة (الأجرة العامة - النقل المدرسي - نقل المعلمات - نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة)، لافتا إلى أن هناك بعض الاشتراطات من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وألا يكون المتقدم موظفا في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص.

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وكانت الهيئة أتاحت التقديم واستقبال الطلبات من 20 أبريل 2020 حتى 5 مايو 2020، كما كفلت الهيئة الدعم التقني للتقديم والاستعلام عن سير المعاملة عبر موقعها الالكتروني.

دعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب:

الدفعة الأولى: 6 يوليو 2020

الدفعة الثانية: 9 أغسطس 2020