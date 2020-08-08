بوابة لتوثيق عقود العمل المرن الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتهي اليوم المدة التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإطلاق البوابة الخاصة بتوثيق عقود العمل المرن الكترونيا، والبالغة 90 يوما من تاريخ إطلاق «تنظيم العمل المرن» في 18 رمضان 1441 (11 مايو 2020)، والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكورا وإناثا، كما يستهدف المنشآت في نشاطات القطاع الخاص كافة.

وبحسب بيان للوزارة يسعى التنظيم إلى إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل الكترونيا عبر البوابة التي تحددها الوزارة. كما يحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والموقتة والموسمية من الكوادر الوطنية.

ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدا لتحويلهم إلى موظفين دائمين، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين بالتزامن مع خفض نسبة البطالة، علما أنه سيتم إطلاق البوابة بعد تسعين يوما من إطلاق القرار.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في تصريح عند إطلاق تنظيم العمل المرن، إن هذا التنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدما في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وخفض نسبة البطالة، من خلال تطبيق تنظيم العمل المرن، ليسهم مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.

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11 مايو 2020

إطلاق تنظيم العمل المرن

9 أغسطس 2020

مرور 90 يوما على إطلاق التنظيم