شكرا لقرائتكم خبر السعودية و6 دول نفطية تؤكد التزامها بـ«أوبك+» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزراء النفط في 6 دول عربية بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التزامهم التام باتفاق أوبك بلس من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، بحسب بيان صادر عنهم عقب اتصال هاتفي مشترك بينهم، فيما كشفت وزارة الطاقة في أذربيجان عن إنتاجها لشهر يوليو والذي عكس التزامها أيضا بقرار أوبك بلس الخاص بخفض إنتاج النفط.

وجرى اتصال هاتفي مشترك أمس الأول بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الطاقة في الإمارات سهيل المزروعي، ووزير النفط في الكويت الدكتور خالد الفاضل، ووزير النفط في البحرين محمد آل خليفة، ووزير الطاقة في سلطنة عمان محمد الرمحي، ووزير النفط في العراق إحسان إسماعيل.

وأكد الوزراء التزامهم التام باتفاق أوبك بلس، وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس مستويات الإنتاج المستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.

وشددوا مجددا على أن الالتزام الكامل باتفاق أوبك بلس وبنظام التعويض سيسرع انتعاش سوق النفط العالمية، لما فيه صالح منتجي النفط ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل.

وأشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التي ظهرت أخيرا على الاقتصاد العالمي مشجعة جدا، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول في جميع أنحاء العالم لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

واستعرض الوزراء خلال الاتصال التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، وبحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

Advertisements

وقد أعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للوزير إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكدين على أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية أوبك بلس.

من جهتها كشفت وزارة الطاقة في أذربيجان أمس السبت عن ضخ 650 ألفا ومئة برميل من النفط الخام بصفة يومية على مدار شهر يوليو الماضي، وهو ما يشير إلى التزامها بقرار تحالف أوبك بلس.

وبحسب بيان للوزارة أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء تضمن إنتاج أذربيجان خلال الشهر الماضي 554.1 ألف برميل من النفط الخام يوميا، و96 ألفا من مكثفات النفط.

وذكر البيان أن أذربيجان، التي تقع على بحر قزوين، التزمت بقرار تحالف أوبك بلس، بخفض إنتاجها اليومي من النفط الخام بواقع 164 ألف برميل يوميا خلال الفترة (مايو - يوليو)، ليصل إلى 554 ألفا و100 برميل يوميا. وخفضت البلاد بالفعل حجم إنتاجها اليومي بواقع 163 ألفا و900 برميل يوميا. ولا يسري اتفاق تحالف «أوبك بلس» على إنتاج مكثفات النفط.

المشاركون في الاتصال الهاتفي: