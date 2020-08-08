شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. المالية: الأولوية للصحة والتعليم وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اليوم السبت 8-8-2020 ، أخبار الاقتصاد المصرى بين تصريحات لعدد من المسؤلين ولقاءات تتعلق بالنواحى الاقتصادية المختلفة تعرف على التفاصيل

المالية: الأولوية للصحة والتعليم وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021 تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة «بناء الإنسان المصرى: صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا»، على النحو الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة فى ظل فيروس «كورونا» المستجد، ويُساعد فى استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودى الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التى تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابى والسريع والمتوازن مع تداعيات «الجائحة».

التنظيم والإدارة يعتمد الهياكل التنظيمية لعدد من الهيئات الطبية

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الجهاز فى إطار دعمه المستمر للقطاع الطبى في مصر قام باعتماد الهيكل التنظيمي لكل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما أنه فى طريقه لاعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء المصرية.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أنه استمرار لجهود دعم القطاع الطبى، فقد قام الجهاز بتمويل عدد 1363 وظيفة مكلف من الأطباء وأعضاء المهن الطبية خلال الستة أشهر الماضية فقط، ولا يزال العمل جاريا فى استكمال تمويل المكلفين وفق ما يرد للجهاز من وزارة الصحة والجهات المختلفة.

المصرية للاتصالات: بدء الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر خدمة 141 للخط الأرضى

قال مسؤول فى الشركة المصرية للاتصالات، لليوم السابع، إن الشركة تتيح الاستعلام عن اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى فى الداخل يومى 10 و11 أغسطس عبر خدمة الخط الساخن 141 للخطوط الأرضية، حيث يمكن للناخب معرفة أحقيته فى الانتخاب من عدمه، واسم اللجنة ورقم اللجنة الفرعية ورقم الناخب فى الكشف من خلالها. ويتم الاستعلام أيضا عن بيانات الناخب عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وتعقد انتخابات مجلس الشيوخ يومى 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، وفى الداخل 11 و12 أغسطس، على أن يبدأ الصمت الانتخابى اليوم السبت بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بـ15 يوما بدأت فى 26 يوليو وحتى 8 أغسطس.

التخطيط: منظومة البرامج والأداء تتضمن نماذج ملزمة للجهات الحكومية.. إنفوجراف

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ انفوجرافًا يستعرض تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء وأهميتها.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منظومة البرامج والأداء تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكل الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلى المتابعة الدقيقة والفعالة لكافة البرامج ومؤشرات الأداء التي وردت في برنامج الحكومة، إلى جانب المعالجة العاجلة لكافة المعوقات التي تواجه تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى قياس أثر تنفيذ تلك البرامج على التنمية المستدامة، وكذلك التنمية المكانية.

تعاون بين البنك الأهلى و"الأوربي لإعادة الإعمار" فى إتمام أكبر عملية توريق

أعلن البنك الأهلي المصري عن إغلاق الطرح في سندات الإصدار الرابع لشركة التعمير للتوريق المدعوم بمحفظة سندات التوريق المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية والبالغ قيمتها 10 مليار جنيه فيما يعد علامة فارقة في السوق المصرية كونها أكبر عملية توريق في تاريخ سوق المال بمصر ، كما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري واستمراره نحو لتحقيق النمو المستدام، وذلك بمشاركة قوية وناجحة من جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يعد مشاركًا رئيسيًا واستراتيجيًا في إصدارات سندات هيئة المجتمعات العمرانية.

وقد تم توزيع إصدار توريق هيئة المجتمعات العمرانية البالغة قيمته 10 مليار جنيه على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى و6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل إلى 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات على التوالي.