شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية.. عيار 24 بـ245.49 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت، 8-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 245.49 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 245.49 ريال بما يعادل 65.46 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 225.03 ريال بما يعادل 60.01 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 214.81 ريال بما يعادل 57.28 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 184.12 ريال بما يعادل 49.10 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 143.20 ريال بما يعادل 38.19 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 122.74 ريال بما يعادل 32.19 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,635 ريال بما يعادل 2,036 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,781 ريال بما يعادل 458.23 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 245,486 ريال بما يعادل 65,460 $

توقع خبراء اقتصاديون لدى مجموعة "سيتى بنك" الاستثمارية أن تسجل أسعار الذهب العالمية مستوى قياسي جديد خلال الفترة ما بين 6 إلى 12 أشهر المقبلة، يصل إلى 2300 دولار للأوقية.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي " الأمريكية عن كاثرين مان، كبير المحللين الاقتصاديين لدى"سيتي بنك" قولها:" إن أسعار الذهب العالمية التي تقف حاليا عند مستوى 2058 دولار للأوقية حققت صعودا بنحو 4 % خلال الأسبوع الماضي فقط، وفي طريقها صوب تحقيق مكاسب قياسية للأسبوع التاسع على التوالي، فيما تعد أطول موجة صعود أسبوعية للمعدن النفيس منذ عام 2006".