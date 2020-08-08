شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية.. عيار 24 بـ245.49 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت، 8-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 245.49 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 245.49 ريال بما يعادل 65.46 $
سعر الذهب عيار 22
بنحو 225.03 ريال بما يعادل 60.01 $
سعر الذهب عيار 21
بنحو 214.81 ريال بما يعادل 57.28 $
سعر الذهب عيار 18
بنحو 184.12 ريال بما يعادل 49.10 $
سعر الذهب عيار 14
بنحو 143.20 ريال بما يعادل 38.19 $
بنحو 122.74 ريال بما يعادل 32.19 $
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,635 ريال بما يعادل 2,036 $
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,781 ريال بما يعادل 458.23 $
سعر كيلو الذهب
بنحو 245,486 ريال بما يعادل 65,460 $
توقع خبراء اقتصاديون لدى مجموعة "سيتى بنك" الاستثمارية أن تسجل أسعار الذهب العالمية مستوى قياسي جديد خلال الفترة ما بين 6 إلى 12 أشهر المقبلة، يصل إلى 2300 دولار للأوقية.
ونقلت شبكة "سي إن بي سي " الأمريكية عن كاثرين مان، كبير المحللين الاقتصاديين لدى"سيتي بنك" قولها:" إن أسعار الذهب العالمية التي تقف حاليا عند مستوى 2058 دولار للأوقية حققت صعودا بنحو 4 % خلال الأسبوع الماضي فقط، وفي طريقها صوب تحقيق مكاسب قياسية للأسبوع التاسع على التوالي، فيما تعد أطول موجة صعود أسبوعية للمعدن النفيس منذ عام 2006".
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