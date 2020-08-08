شكرا لقرائتكم خبر عن مطور: صغار المستثمرين اشتروا أراضى بقيمة 14 مليار جنيه خلال عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد مسعود، عضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن صغار المستثمرين اشتروا أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 14 مليار جنيه منذ بداية التخصيص المباشر وحتى الآن.

وأشاد المهندس أحمد مسعود، بفكر هيئة المجتمعات العمرانية الاستثمارى، والذى أتاح الفرصة لصغار المستثمرين فى الدخول والمنافسة، وشراء أراض استثمارية بمساحات مختلقة، وهو ما ساعد على القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى.

واوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية، بدأت مؤخرا تنظر لصغار المستثمرين، ولم تكتف فقط بالكبار، مشيرا إلى أن إتاحة أراضى بمساحات مختلفة تبدأ من 500 متر وحتى 20 ألف متر، سمح لعدد كبير من صغار المستثمرين وشباب رجل الأعمال، فى شراء أراضى وإنشاء مشروعات عليها، بدلا من شراء قطع أراضى صغيرة من الأفراد، وهو ما أدى إلى أولا القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى وما يسمى بالأوفر، من ناحية ومن ناحية أخرى استطاعت هيئة المجتمعات العمرانية أن تدخل مبالغ كبيرة لخزينتها تقدر بنحو 14 مليار جنيه خلال عام واحد فقط.

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وقال، أن شركة إعمار مصر سددت مبلغ مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية كدفعة مقدمة لقطعة أرض تقدر بنحو 500 فدان داخل مدينة الشيخ زايد، أما المبالغ التى دخلت خزينة الهيئة الشركات الصغيرة مقابل بيع الأراضى بمساحات مختلفة صلت لـ14 مليار جنيه، موضحا أن الدماء الجديدة وفكر الشباب التى استعانت به هيئة المجتمعات مؤخرا ساهم بشكل كبير فى تغير جذرى لسياسة الهيئة، موضحا أن الدكتور وليد عباسن معاون الوزير للهيئة للشئون العقارية والتجارية، من أبرز الشباب الذين كان لهم دور كبير فى احداث نقلة كبيرة فى الهيئة وفى إستراتيجية قطاع التخطيط، وهو ما ساعد فى سرعة صدور القرارات الوزارية المتعلقة بمشروعات القطاع الخاص.

كان المهندس أحمد مسعود، قد أشاد فى تصريحات سابقة بدور القيادة السياسية فى إنشاء مدن جديدة، والتى يطلق عليها مدن الجيل الرابع، والتى يتجاوز عددها 20 مدينة جديدة، وتحمل اسم مدن زكية، وهو ما يساعد على تعمير الصحراء وزيادة الرقعة العمرانية داخل مصر لتصل لـ14% بدلا من 7 % .

وأوضح: "المدن الجديدة بتخلق فرص عمل وطاقات اقتصادية جديدة، موضحا أن فكر الحكومة تطور بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح يفوق فكر المطور، حيث تقوم الحكومة بالاهتمام بالخدمات وتوافرها قبل البدء فى إنشاء المجتمع العمراني، بحيث يكون مجتمع عمرانى متكامل، وقابل للعيش فى أول يوم يتم الانتهاء منه، وهو ما ساعد على ارتفاع أسعار الأراضى والوحدات فى المدن الجديدة بالمقارنة بالأحياء والمناطق الراقية فى القاهرة وعواصم المحافظات.