شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: بدء الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر خدمة 141 للخط الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول فى الشركة المصرية للاتصالات، لليوم السابع، إن الشركة تتيح الاستعلام عن اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى فى الداخل يومى 10 و11 أغسطس عبر خدمة الخط الساخن 141 للخطوط الأرضية، حيث يمكن للناخب معرفة أحقيته فى الانتخاب من عدمه، واسم اللجنة ورقم اللجنة الفرعية ورقم الناخب فى الكشف من خلالها. ويتم الاستعلام أيضا عن بيانات الناخب عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعقد انتخابات مجلس الشيوخ يومى 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، وفى الداخل 11 و12 أغسطس، على أن يبدأ الصمت الانتخابى اليوم السبت بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بـ15 يوما بدأت فى 26 يوليو وحتى 8 أغسطس.

ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبه حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي، حيث عاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المواعيد المحددة في نص المادة (24).

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وحددت المادة (24) علي أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتي الساعه الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

ووفقا للمادة ذاتها، وفي حاله انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيحة الاقتراع في الجولة الأولي وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الاعادة.