تعرف على أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 8-8-2020 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف حسب الأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجل البلطى "1" 20-23جنيها، واستقر سعر كيلو البلطى "2" ليتراوح بين 17-19جنيها، وسجل سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها.
وسجل سعر كيلو القشر بياض 70-75، و سعر البياض الأملس البلدى بين70-75 ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ، و استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها
وتراوح البورى 1 بين 42- 48 فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما انخفضت الكابوريا لتسجل 30 – 110 مقابل 130جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيها.
واستقرت أسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها ، 90 جنيها للدنيس ، والمازليا 20 – 30 جنيها ، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها ، والوقار 40 – 70 جنيها ، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها ، والموزة 32 – 38 جنيها ، 7 جنيهات للباغة ، والسردين 27 – 33 جنيها.
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