انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد انخفاضا طفيفا بالدرجات حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 %.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

وليلا تتوقع الهيئة، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26

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الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 26

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة