بعد تراجعه 15 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، السبت، بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، 910 جنيها للجرام.

وكان عيار 21 قد انخفض مساء الجمعة، بمقدار 15 جنيها، قبل أن يعود للارتفاع السبت.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت مؤخرا أعلى سعر في تاريخها، إذ وصل عيار 21 لـ925 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب فى السوق العالمية لتسجل الأوقية 2035 دولارا .

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

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وجاء متوسط أسعار الذهب السبت في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 780 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 910 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 1040 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 7280 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.