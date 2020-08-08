افتتاح أول منشأة تجارية بحرية متعددة الأغراض في حرة الحمرية بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عززت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مكانتها كوجهة بارزة للشركات الصناعية العالمية، مع إعلان مجموعة شركات أورينت سورس هونج كونج (OSHK)، المجموعة العالمية المتخصصة في قطاع التجارة والتمويل وإصلاح السفن وتقديم الخدمات اللوجستية، عن تدشين أولى مراحل مشروعها الجديد في المنطقة الحرة بالحمرية من خلال افتتاح أول منشأة تجارية بحرية متعددة الأغراض على مساحة اجمالية تقدر بـ247,570 قدم مربع في ميناء الحمرية بالشارقة، مما يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها إمارة الشارقة كمركز مهم لاستقطاب الشركات الصناعية حول العالم.

وتم الإعلان عن افتتاح المنشأة، من خلال توقيع اتفاقية تعاقد تمت مؤخراً في المنطقة الحرة بحمرية الشارقة، من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، واليستر شون جيفريز، المدير التنفيذي لمجموعة شركات أورينت سورس هونج كونج، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين لدى الجانبين.

وتستهدف مجموعة شركات أورينت سورس هونج كونج عبر مشروعها الجديد، تنفيذ مشاريع الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي المرحلة الأولى ضمن مراحل متعددة تنفذها الشركة الأم على مدار أربع سنوات في المنطقة الحرة، وستُعرف المنشأة الجديدة باسم «بيج انيرجي بتروليوم مارين اند انفراستراكشر»، وستتخصص في قطاع النفط والغاز، فضلاً عن إدارة منصة تداول بترولية خاصة بالشركات الكبرى والتي أطلقتها بالتعاون مع المنطقة الحرة بالحمرية.

وستتولى المنشأة مهمة بناء مرافق بحرية حديثة ذات أغراض متعددة ومتكاملة تختص بإصلاح وإعادة تصنيع معدات حقول النفط وإعادة اعتمادها وبناء المضخات النفطية واختبارها، بالإضافة إلى تطوير الحفارات البحرية والسفن وتقديم الخدمات الهندسية والميدانية والقيام بأعمال الإصلاحات وبناء المرافق الخاصة بحقول النفط والغاز، إلى جانب تأجير المعدات وأعمال التخزين وبيع وشراء النفط والغاز وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والإدارة البحرية ومشاريع تطوير الموانئ، وتوفير مرافق اختبار معتمدة لمنح الشهادات والموافقات على القيام بأعمال إنتاج وبيع النفط والغاز وغيرها من الأعمال ذات الصلة.

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تتويج لرؤية الإمارة

قال سعود سالم المزروعي: نرحب بافتتاح المنشأة الجديدة لمجموعة شركات أورينت سورس هونج كونج بمواصفات عالمية قياسية، وإن اختيار الشارقة على وجه العموم وحرة الحمرية على وجه الخصوص مقراً لنشاطاتها في أسواق الشرق الأوسط يشكل حافزاً إضافياً لنا للاستمرار في جهودنا لتطبيق رؤية إمارة الشارقة بتعزيز مكانتها كمركز للصناعات البترولية في المنطقة، ونحن حريصون على الاستثمار الدائم في تطوير خدماتنا ومرافقنا وبنيتنا التحتية لنخدم متعاملينا كل حسب متطلباته واحتياجاته.

وأكد المزروعي أن افتتاح المنشأة الجديدة، يأتي في وقت تعزز فيه إمارة الشارقة من جهودها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاستقطاب الاستثمارات النوعية التي تضيف إلى بيئة الأعمال الكثير، معتبراً أن المنشأة الجديدة تتويج لرؤية متقدمة للإمارة بتنويع الاقتصاد والتركيز على قطاعات حيوية أساسية.

موقع استراتيجي

بدوره أكد اليستر شون جيفريز، أن المجموعة تسعى من خلال مشروعها الجديد إلى تعزيز تواجدها في الشرق الأوسط عبر بوابة المنطقة الحرة بالحمرية التي تمتاز بموقع استراتيجي ومقومات فريدة، وبتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات باعتبارها مكان مثالي لشركة «بيج إنيرجي» الجديدة لتغدو واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في أعمال التصليح والبناء والاختبارات والتجارة وتنفيذ المشاريع الرائدة في قطاع النفط والغاز على مستوى المنطقة، من خلال الاستفادة من شبكة المرافق اللوجستية التي تتميز بها المنطقة فضلاً عن ميناء بعمق 14 متراً، مؤكداً أن اختيار حرة الحمرية هو اختيار صائب سيساهم في تعزيز تنافسية المنشأة، كما يتماشى مع خطة المجموعة الطموحة لإحداث تغييرات أساسية على المشهد الصناعي في المنطقة من خلال استخدام تقنيات حديثة ومبتكرة ومتكاملة ومستدامة وصديقة للبيئة.

قيمة مضافة

من جانبه أوضح ميرنوش داريوس جيسيا مدير العمليّات في شركة «بيج إنيرجي»، أن الشركة ستحرص على تطوير جودة أعمالها بشكل مستمر وإحداث تطورات جوهرية داخل وخارج المناطق التي تعمل فيها، كما ستوفر مساحة متعددة الأغراض لتقديم جميع الخدمات في مكان واحد، وتستهدف من ذلك شركات الإنشاءات البترولية والمشغلين، حيث ستوفر خدمات شاملة ذات قيمة مضافة وسريعة بتكلفة تنافسية تعزز من أداء عملائها وموثوقية معداتهم من خلال تحليل هندسي دقيق وخدمات ميدانية متقنة ذات جودة عالية.