شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين البنك الأهلى و"الأوربي لإعادة الإعمار" فى إتمام أكبر عملية توريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الأهلي المصري عن إغلاق الطرح في سندات الإصدار الرابع لشركة التعمير للتوريق المدعوم بمحفظة سندات التوريق المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية والبالغ قيمتها 10 مليار جنيه فيما يعد علامة فارقة في السوق المصرية كونها أكبر عملية توريق في تاريخ سوق المال بمصر ، كما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري واستمراره نحو لتحقيق النمو المستدام، وذلك بمشاركة قوية وناجحة من جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يعد مشاركًا رئيسيًا واستراتيجيًا في إصدارات سندات هيئة المجتمعات العمرانية.

وقد تم توزيع إصدار توريق هيئة المجتمعات العمرانية البالغة قيمته 10 مليار جنيه على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى و6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل إلى 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات على التوالي.

حيث استعانت هيئة المجتمعات العمرانية بالبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكان والتعمير لتولي دور المستشارين الماليين المشتركين ومديري الإصدار والمرتبين الرئيسيين وضامني التغطية المشتركين للإصدار، الى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية وبنك قطر الوطني الأهلي والتجاري وفا بنك وبنك قناة السويس.

ويتولى إدارة تلك العملية البنك الأهلي المصري وهو بنك الاكتتاب بينما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ ومكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني للعملية.

و تأتي هذه العملية استمرارا للتعاون المثمر و الفعال بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عدة مجالات.

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وقد أعرب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن اعتزازه بتلك العملية كونها تعزز مساعي هيئة المجتمعات العمرانية للاتجاه لأدوات دين جديدة كوسيلة بديلة لتمويل مشاريع البنية التحتية وهو ما سيؤدي لتوفير موارد لازمة لاستمرار هيئة في مشاريع تطوير المدن المستدامة. كما ان ضخامة قيمة الإصدار وطول آجال السندات ستساهم في تعزيز سوق رأس المال المحلية وجذب المزيد من الجهات الدولية المؤثرة إلى هذا القطاع الهام والحيوي من السوق.

وقد تم تنفيذ هذه العملية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بهدف دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع من خلال تنويع مصادر التمويل والوصول إلى بديل أفضل من حيث العائد على التكاليف والمرونة في التمويل المصرفي، حيث سيساهم هذا التمويل في تفعيل الخطة الاستثمارية الطموحة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسعى لتطوير عدد من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية في مصر وتخفيف حدة التكدس السكاني في الشريط الضيق لمنطقة دلتا النيل، كما سيساهم ذلك في تنشيط الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري قد شارك مشاركة قوية و فعالة في تسع صفقات توريق خلال الفترة الماضية بحصص بلغ إجماليها 3.9 مليار جنيه بادوار مختلفة علي حسب كل عملية مثل ضامن للتغطية و مرتب رئيسي و مسوق الاكتتاب و و بيان العمليات كالاتي شركة كابيتال للتوريق - شركة جي بي للتأجير التمويلي، شركة التعمير للتوريق – الإصدار الثاني لهيئة المجتمعات العمرانية، شركة درايف، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ، شركة توريق للتوريق – رايا، شركة المصرية للتوريق – كوربليس الإصدار الثامن، شركة كابيتال للتوريق - شركة جي بي للتأجير التمويلي، شركة رايا – الإصدار الثاني لسندات التوريق وشركة التعمير للتوريق – الإصدار الرابع لهيئة المجتمعات العمرانية

ومن الجدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد بنكا متعدد الأطراف ويعمل على دعم تطوير القطاع الخاص ومبادرات رواد الأعمال في 38 دولة موزعة على ثلاث قارات، وهو مملوك لتسعة وستين دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي. وتهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز تنافسية اقتصادات الدول في المناطق التي يتواجد فيها وجعلها أكثر شمولية وتطوير حوكمتها وجعلها أكثر مراعاةً للبيئة وللاقتصاد الأخضر وتعزيز مرونتها وتكاملها.

كما يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، حيث أنشئ البنك في 25 يونيو 1898. ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية التي تبلغ حوالي 520 فرعًا ووحدة مصرفية تغطي كافة أنحاء البلاد (تخدم نحو14 مليون عميل)، إضافة الى تمتع البنك بتواجد خارجي فعال من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة) والبنك الأهلي المصري – الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري بنيويورك وشنغهاي (بالولايات المتحدة الأمريكية والصين) ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا) ، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية ، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (أوروبا – الولايات المتحدة – أستراليا – كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي).