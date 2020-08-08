شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الحديد يبدأ من 9100 للطن "أرض مصنع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 8-8-2020 استقرارا في السوق المحلى وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان أسعار الحديد سجلت 9100 - 9500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، و السعر للمستهلك عند 9400 -9750.

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وأشار الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الأسمنت سجلت 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و استقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة

يذكر أن مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أعلن عن تضامنه الكامل مع شعب لبنان الشقيقة في الانفجارات التى شهدتها منطقة مرفأ بيروت وما خلفته من خسائر في الأرواح وفي إعداد المصابين ودمار للمنطقة.

وقال أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ان مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة يتقدمون لشعب لبنان الشقيقة بخالص العزاء والمواساة لضحايا الحادث الأليم لما خلفه من قتلي ومصابين، داعين الله عز وجل للبنان وشعبه الشقيق الاستقرار والأمن وان يتغمد الضحايا بواسع رحمته والشفاف العاجل للمصابين.