شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الفاصوليا 4 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 8-8-2020، انخفاضا فى عدد من الأصناف، وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسعار الفاصوليا انخفضت بمعدل 2-4 جنيهات في الكيلو، حيث سجلت اليوم 13-14 جنيها مقابل 16-18 جنيها للكيلو الاسبوع الماضى، كما انخفضت اسعار الباذنجان الرومى والبادى ليسجلا 75-1.5 جنيها للكيلو.
وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الطماطم مستقرة حيث سجلت 1.75 - 3.75 جنيها، و أسعار البطاطس سجلت 3-3.5 جنيها للكيلو وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 14-24 جنيها، وسعر الكوسة 4-6 جنيها.
وكان الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية وحتى 5 من شهر أغسطس الجارى ، حققت صادرات الخضر والفاكهة عن مايزيد لـ3 مليون 781 ألف ، و207 طن لجميع الأصناف المصدرة وجارى الشحن للعديد من الأصناف في الموسم الصيفى.
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