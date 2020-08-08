شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طاقة: المنطقة الاقتصادية لمصر بالمتوسط تتمتع بكميات ضخمة من الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عطية عطية، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، إن توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان ، ستوضح الموارد والثروات الطبيعية في المياه الإقليمية المصرية مما يساعد في عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف وخاصة البحث السيزمي في تلك المنطقة.

وأضاف الدكتورعطية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المنطقة الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط،والتي تم توقيع اتفاقها مع اليونان أمس الأول تتمتع بوجود كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية تعيين الحدود مع اليونان تساعد على عدم تداخل الدول في المياه الاقتصادية للدول الأخرى.

ووقع وزير الخارجية سامح شكرى، مع نظيره اليونانى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، الخميس، وقال شكرى، إن توقيع الاتفاق يؤكد على الإرادة السياسية بين البلدين للتعاون بين مصر واليونان والتنسيق فيما يخص الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل.

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وأكد شكرى، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية، تتوافق كل بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم الذي تشهده منذ عده سنوات على كل أصعدة التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية ، لافتا الى أن هذا الاتفاق يتيح لهما الاستفادة من النفط واكتشافات الغاز الواعدة.

فيما أكد حمدي عبد العزيز ، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر واليونان يسهم مساهمة إيجابية في طرح المزايدات العالمية وجدب الاستثمارات للبحث والاستكشاف، لافتا إلى أن الوزارة لديها برنامج عمل مكثف لطرح المزايدات العالمية في كافة مناطق البرية والبحرية