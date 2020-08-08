شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال": قادرون على وصول الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجد الدين المنزلاوي ، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن الشركات المصرية قادرة على تحقيق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، غير أن ذلك يتطلب أولاً وضع استراتيجية مشتركة بين الحكومة ومجتمع الأعمال لدعم الصناعة المحلية، خاصة وأن القيادة السياسية تولى اهتمام بالملف وظهر ذلك في افتتاح الرئيس مؤخراً مشروعات صناعية عديدة مثل مدينة الروبيكي وذلك بعد الانتهاء من إنجاز كبير في ملفات النقل والتشييد والطاقة، ثانياً رفع كفاءة المنتج المحلي لينافس في الأسواق الخارجية، وزيادة الإنتاجية، ثالثاً التوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة.

وأضاف "المنزلاوي"، لـ"الخليج 365"، أن اهتمام الرئيس السيسي بملف الصناعة، وافتتاح مشروعات صناعية مؤخراً بعدما تركزت الافتتاحات في السابق على مشروعات البنية الأساسية، رسالة للحكومة ومجتمع الأعمال على أن ملف الصناعة سيحصل على اهتمام كبير الفترة المقبلة من القيادة السياسية، وهو ما يساهم في تذليل معوقات تواجه الصناع، مشيرا إلى أن رجال الأعمال سبق وأن طالبوا أن تكون ميزانية العام المالي الحالي 2020/2021 هي ميزانية النهوض بالصناعة، بعدما حققت قطاعات أخرى نجاحات كبيرة نتيجة حجم الانفاق الضخم عليها مثل الصحة والتعليم، وسبقهما التشييد والطاقة، ولذا أصبحت الصناعة أولوية لزيادة الإنتاج المحلي، وتفضيل المنتج المحلي أمام المستورد، مع التركيز على زيادة الصادرات.

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وحول سبب المطالبة بحماية السوق المصري من الإغراق وزيادة تنافسية المنتجات والسلع الوطنية ضد المستوردة، قال "المنزلاوي"، إن رجال الأعمال لاحظوا الفترة الماضية، طرح الحكومة مناقصات للمشروعات القومية، حدث بها تفضيل للمنتج المستورد على المنتج المحلي بطرق مختلفة، ولذا طالبنا باتخاذ الحكومة خطوات وإجراءات عملية وجادة وصارمة لحماية الصناعة الوطنية وذلك على مستوي المشروعات الحكومية والقطاع الخاص.