شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا تخسر فلوسك فى البورصة..7 تحذيرات للمستثمرين بسوق المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس العديد من المستثمرين توجيه جزء من استثماراتهم لسوق المال بعد تراجع سعر الفائدة بالبنوك، وضعف مبيعات العقارات، ولكن قبل أن تقرر أن تكون من المستثمرين في سوق الأوراق المالية حتى تتلافى العديد من المخاطر غير التجارية التي يمكن أن تتعرض لها، يجب عليك الالتزام بـ7 تحذيرات وهي:

1- لا تتعامل إلا مع شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

2- ينصح عند اختيارك لشركة السمسرة أو أمين المحافظ الذي ستتعامل من خلاله في البورصة، والالتزام بعدة معايير أبرزها عدم الاندفاع، تحديد الخدمات التى تحتاج إلى أن تقدمها لك الشركة أو مدير الاستثمار، اللقاء المباشر مع شركة السمسرة أو المدير وطرح الأسئلة عليه، اطلب من الشركة تزويدك بقيمة الرسوم والعمولات، اقرأ كل المعلومات ذات الصلة بالحسابات وراجع كل المستندات وتفهمها قبل التوقيع، ويجب أن تكون أميناً مع نفسك عند تحديد أهدافك الاستثمارية.

كما يجب أن تعرف كيفية سداد قيم تعاملاتك والحصول على قيمة مبيعاتك من الأوراق المالية، واعرف درجة المخاطر التى يمكنك تحملها وكيفية اختيار الاستثمار المناسب، كما يجب عليك قرأة المعلومات وتفهم كل الظروف المتعلقة بما تستثمر فيه مثل نشرات الاكتتاب والتقارير السنوية، كما يجب إجراء مقابلات مع الشركات الأخرى .

3- قبل اتخاذ أى قرار استثمارى، عليك ان تفكر في أو تحدد الأموال المتاحة لديك للاستثمار، المدى الزمني الذي تستطيع أن تنتظره قبل تسييل استثماراتك واسترداد أموالك، أهدافك الاستثمارية المستقبلية (مثلا: الحصول على العائد المتوقع من تحقيق الشركات لارباح وتوزيعها كالكوبونات، أو تحقيق ارباح رأسمالية نتيجة لارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية التي تستثمر فيها أموالك)، قدر المخاطر المتوقعة ونوعها ومدى قدرتك على تحملها.

تذكر دائماً قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في البورصة: لا تستثمر الجزء من أموالك الذي يقابله التزامات مالية أي أموالا سوف تستخدمها في سداد التزاماتك ونفقاتك، فقد يسبب لك هذا مأزقا إذا حان وقت سداد تلك الالتزامات ولم تكن قد حققت أهدافك بعد، وأعد النظر دائما في حساب صافي ثرواتك وصافي تدفقاتك النقدية وحجم الأموال السائلة لديك بصفة دورية لكي تتأكد من أن خططك واتجاهاتك الاستثمارية الحالية هي الامثل لتحقيق أهدافك ومقابلة احتياجاتك.

4- لا تتخذ قراراتك الاستثمارية بناء على الشائعات التي تستمع إليها في السوق، بل اعتمد على مصادر المعلومات الموثوق فيها ومدى فهمك وتحليلك لها.

5- لا تخضع لضغوط الآخرين بالهرولة سواء في بيع ما تمتلكه من أوراق مالية أو شراءها .

6- تابع تعاملاتك مع شركة السمسرة وتأكد من اتمامها وفقا لتعليماتك.

7- تأكد من أنك لا تتعرض لعملية استغلال أو خداع من قبل الأخرين، ومن أكثر أساليب الخداع المتعارف عليها ما يلى:

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أن تحصل على وعد بتحقيق أرباح خيالية، مثلا أ يقال لك " أنا أضمن لك ربح 30% كل شهر".

أن تخبرك شركة السمسرة أن أمر البيع أو الشراء محدد الوقت وأنه لا بد عليك أن تتخذ قرارك اليوم.

أن تستقبل مكالمة تليفونية أو بريد الكتروني غير معلوم المصدر بشأن فرص استثمارية واعدة.

أن يعرض عليك فرصاً استثمارية تعد بأرباح كبيرة بدون تحمل أي مخاطر.

أن يعرض عليك الاستثمار فى سوق أوراق مالية أجنبية ولا يمكن لك التأكد من صحة العرض.

أن يعرض عليك التعامل من خلال شركة سمسرة ليست حاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بمزاولة النشاط، خاصة التداول الالكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

أن يعرض عليك التعامل باسمك لحساب شخص آخر (حيث يضعك ذلك في نطاق جرائم وعمليات غسل الأموال) .

أن يرسل إليك العديد من رسائل البريد الإلكترونى من أشخاص وهميين لتشجيعك على الاستثمار فى شركة معينة أو التعامل مع شركة سمسرة معينة.

وأخيرا عليك التأكد من شخصية الشخص الذي تتعامل معه في شركة السمسرة عبر الهاتف.