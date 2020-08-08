ناسداك يتماسك فوق 11 ألف نقطة رغم الانخفاض الأخيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وول ستريت.. 6 أيام من الارتفاع رغم التوترات والأمريكية الصينية وتعثر "التحفيز"

نجحت الأسهم الأمريكية في الاغلاق على ارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، رغم مخالفة مؤشر ناسداك في الجلسة الأخيرة الجمعة، حيث تخطت وول ستريت يوماً عصيب بعد تعثر مفاوضات التحفيز الاقتصادي وتشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخناق على الكونجرس من أجل حزمة التحفيز.

بينما ساهم تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخلاف مع الصين في تراجع مؤشر ناسداك نحو 0.87% ، بعد تحركه لحظر تطبيقات التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات" و"تيك توك".

وارتفع مؤشر داو جونز 0.17% إلى 27433.4 نقطة، كما زاد ستاندرد آند بورز 0.06% مسجلاً 3351.1 نقطة.

فيما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.87% لكنه يتماسك أعلى من 11 ألف نقطة مسجلاً 11010.9 نقطة.ويترقب المستثمرون المزيد بشأن حزمة التحفيز الإضافية بعد أن توفقت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترامب وسط خلاقات على مقدار المساعدات.