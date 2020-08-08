شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع التعبئة بالبورصة المصرية بنسبة 12.9%..وتراجع التجارة والتوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 12.9%، أعقبه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.7%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 5.9%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.1%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.3%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.9%، 3.8%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.4%، تلاه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، ثم قطاعات الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.5%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1%.

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 10817.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 1588.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.58% مغلقًا عند مستوى 2436.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12709.79 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 736.23 نقطة.

كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 597 مليار جنيه، بنسبة نمو 2% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 304.1 مليار جنيه إلى 310.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.1 مليار جنيه إلى 175.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.