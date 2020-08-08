شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح 14 شركة قطرية بقيمة 2.8 مليار ريال خلال النصف الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أرباح 14 شركة مدرجة ببورصة قطر خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ حققت هذه الشركات صافي ربح بلغ 10.3 مليار ريال قطري خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقابل 13.1 مليار ريال قطري خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بإجمالي تراجع قدره 2.8 مليار ريال قطري، بحسب إحصائية أعدها الخليج 365.

وتصدرت مجموعة QNB، صافي أرباح الشركات القطرية، بإجمالي بلغ 6.4 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل صافي أرباح 7.4 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، تلاها شركة Ooredoo وحققت صافي ربح بلغ 818 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 841 مليون ريال قطري، وفي المركز الثالث البنك التجاري وحقق صافي ربح بلغ 901.2 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 948.2 مليون ريال قطري، وجاء في المركز الرابع بنك الدوحة وحقق صافي ربح بلغ 501 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح بلغ 519 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

وحلت في المركز الخامس شركة صناعات قطر وحققت صافي أرباح بلغ 485.3 مليون ريال قطري مقارنة بصافي أرباح بلغ 1.46 مليار ريال قطري، ثم البنك الأهلي وحقق صافي ربح بلغ 294.45 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 359.27 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وشركة قطر للوقود (وقود) وحققت صافي الربح 270.2 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 548.3 مليون ريال قطر.

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فيما حققت شركة قطر لصناعة الأسمنت صافي ربح بلغ 68.29 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 100.14 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، وحققت الشركة المتحدة للتنمية صافي ربح 87 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 225 مليون ريال قطري، كما حققت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين صافي الربح المساهمين 42.48 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 48.28 مليون ريال قطري، وحققت الشركة القطرية لصناعات التحويلية صافي ربح 42.38 مليون ريال قطري، مقابل صافي الربح 70 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت أرباح المجموعة للرعاية الطبية 30.22 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 33.83 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأخيراً حققت شركة أعمال صافي ربح 20.3 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 181.9 مليون ريال قطري.

فيما أعلنت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي الخسارة 207 مليون ريال قطري، مقابل صافي ربح 410 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.