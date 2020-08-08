شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" ينخفض وسط ضغط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "امازون دوت كوم" خلال تعاملات يوم الجمعة في ظل الضغوط علىى القطاع التكنولوجي مع القلق المتصاعد من تجدد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



يأتي ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أمر تنفيذي بحظر أي تعاملات من جانب إدارته أو شركات بلاده مع تطبيقي "ويشات" و"تيك توك" خلال 45 يوماً.

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هذا، وقد زادت إدارة الرئيس "ترامب" من ضغطها على شركات التكنولوجيا الصينية أمثال "هواوي" و"تيك توك" و"ويشات" بفعل اتهامات بالتجسس تارة وبخرق وسرقة حقوق الملكية الفكرية تارة أخرى.



وكشفت "أمازون" الأسبوع الماضي عن تحقيق أرباح وإيرادات قياسية خلال الربع السنوي الثاني مدعومة بأزمة "كورونا" وما ارتبط بها من قيود إغلاق وعزل دفعت المستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "أمازون" بنسبة 1.8% وأغلق سهم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية عند 3167 دولارا، وبلغ أعلى سعر عند 3240.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 3140.6 دولار.