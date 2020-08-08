شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق منخفضا بعد 7 جلسات متتالية من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الجمعة منهيا بذبلك مسيرة مكاسب امتدت لسبع جلسات والتي اعتبرت أطول سلسلة ارتفاع لسهم صانعة "آيفون" منذ الثامن من أبريل/نيسان عام 2019.



وعلى مدار السبع جلسات الماضية، قفز سهم الشركة الأمريكية الأكبر من حيث القيمة السوقية بنسبة 19.7%، وهي أكبر مكاسب في سبع جلسات منذ الثامن عشر من مارس/آذار عام 2009 عندما قفز وقتها بنسبة 22%.

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كانت "آبل" قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن تحقيق أرباح وإيرادات قوية خلال الربع السنوي الثاني مدعومة بإيرادات مبيعاتها من "آيفون" و"آيباد" وحواسب "ماك".



ويتلقى السهم دعما كذلك من تكهنات إطلاق "آبل" جوالات "آيفون" داعمة لشبكة اتصالات الجيل الخامس "5 جي" لا سيما أن منافستها الكورية الجنوبية "سامسونج" أعلنت هذا الأسبوع عن إصدارات من جوالاتها وحواسبها اللوحية داعمة للشبكة المذكورة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 2.3% وأغلق جلسة الجمعة عند 444.4 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 454.7 دولار وأقل سعر عند 441.7 دولار.