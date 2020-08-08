6 سيارات «Q50» جوائز من «إنفينيتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

في إطار مشاركتها بمفاجآت صيف دبي، تقدم العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، 6 سيارات «إنفينيتي Q50» بهدف نشر السعادة بين المتسوقين، وترسيخ القيم التي يقوم عليها الحدث.

وتم الإعلان عن فائزين اثنين في 18 و25 يوليو، ولا تزال هناك أربع سيارات أخرى ستكون من نصيب سعداء الحظ من المتسوقين، حيث يجري السحب عليها في 8 و15 و22 و29 أغسطس الجاري. ويمكن للعملاء المشاركة في السحب عن طريق إنفاق 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة.