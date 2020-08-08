«إكسبو دبي»: 5 آلاف موظف في المرحلة الثانية بمبادرة لياقة العمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يشارك 5 آلاف موظف في المرحلة الثانية من مبادرة لياقة العمال التي أطلقها إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، عبر استخدام سوار تقني طوره «إكسبو» بالتعاون مع شركة «ووب» الأمريكية، وذلك لمراقبة صحة العمال الموجودين في موقع الحدث العالمي، فيما سيتم تقييم التقنية المستخدمة في قطاعات أخرى غير قطاع البناء، بما في ذلك تنظيم الفعاليات الضخمة. وتطوع للمشاركة في البرنامج 5540 عاملاً، يشكّلون نحو 14% من إجمالي عدد العمال في الموقع، على مدى ثلاثين شهراً منذ انطلاقه عام 2017، وبلغ حجم قاعدة البيانات التي جمعها البرنامج وحللها من خلال هذه التقنية المتقدمة 13 تيرا بايت، بما يعادل نحو 39 مليار معلومة.

ويسعى إكسبو 2020 دبي من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بمعايير صحة وسلامة العمال في الموقع، والبناء على ما تحقق من نتائج وما جُمع من معلومات لصياغة أفضل الممارسات في قطاعي التشييد وتنظيم الفعاليات الضخمة في المنطقة من خلال تعاون مع جامعة الشارقة.

وأرسل البرنامج كمّاً كبيراً من البيانات التي جمعها إلى معهد البحوث للطب والعلوم الصحية بالجامعة، لتحليل المعلومات والخروج بتوصيات حول أفضل الممارسات في قطاع البناء، بهدف تعزيز البنية الأساسية لصحة العمال في مواقع الإنشاء.

ويعمل السوار المبتكر ذو التقنية المتطورة على قياس المؤشرات الصحية للعامل، بهدف جمع معلومات حول أداء الوظائف الحيوية للجسم، مثل تغير معدل ضربات القلب في أوقات الراحة وخلال بذل المجهود وأثناء النوم، كما يحسب السوار أيضا ساعات النوم ويرصد أي اضطرابات في النوم أو حالات نوم حركة العين السريعة والنوم في الضوء.





تحليل دقيق

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وتخضع المعلومات التي يجمعها السوار بعد ذلك إلى تحليل دقيق، حيث يتم إعداد تقارير مفصّلة حول الحالة الصحية للعامل، وموجز أسبوعي حول أداء الوظائف الحيوية للجسم. وتساعد تلك البيانات على الوقوف على الحالة الصحية للعامل ولياقته، فضلاً عن رصد أي مؤشرات مبكرة على الحاجة لرعاية صحية معينة أو إجراء فحوص طبية للكشف المبكر عن أي عَرَض أو مرض.

وفي إطار برنامج لياقة العمال الشامل الذي أطلقه إكسبو 2020 دبي، أجرى خبراء الصحة في مركز الطوارئ، التابع لهيئة الصحة بدبي في موقع الحدث 1467 فحصاً صحياً، وصدر 153.785 ألف تقرير طبي حول أداء الوظائف الحيوية للعاملين في الموقع، حيث ساعدت هذه الإجراءات على التشخيص المبكر لعدد من الأمراض بين العمال، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري، وأُجري المزيد من الفحوص للحالات التي جرى تشخيصها وتلقوا جميعاً العلاج اللازم والرعاية.

من جانبه قال توفيق رفقي، مدير إدارة برنامج لياقة العمال في إكسبو 2020 دبي: «إن العدد الكبير من العمال في موقع الحدث يجعل منه نموذجاً مثالياً لاختبار هذه التقنية الفريدة، التي حققت نجاحاً في تعزيز معايير الصحة والسلامة في مواقع البناء، ستُحدث هذه التقنية المبتكرة طفرة في مفاهيم الصحة والسلامة في مواقع الإنشاء حول العالم عندما تنتشر على نطاق أوسع، ونسعى بالفعل لمزيد من التوسع في استخدامها».





آراء



وباستطلاع آراء بعض العمال المشاركين في البرنامج وصف جوغ نارايان (41 عاماً) من نيبال، الذي يعمل مساعد بناء في موقع إكسبو 2020 دبي، وكيف ساعده ذاك السوار الأنيق حول معصمه في تحسين لياقته البدنية ومتابعة حالته الصحية باستمرار: «تطوعت في برنامج لياقة العمال في إكسبو 2020 دبي منذ مارس 2019، مشيراً إلى أن لياقته البدنية أصبحت أفضل بعد ارتداء السوار وأنه يشعر بمزيد من الاطمئنان لصحته ولم يعد يشعر بأيّ مشاكل صحية، ولياقته البدنية تحسنت عن ذي قبل».

ويقول عمران ساروار خان (23 عاماً) من باكستان، وهو عامل في موقع إكسبو 2020 دبي انضممت إلى البرنامج في أغسطس 2018: «تأثرت عاداتي في النوم بفعل التقارير الصحية التي يرسلها السوار فقد تحسن نمط نومي، بعد أن كنت من قبل معتاداً على النوم في ساعة متأخرة جداً من الليل الآن أحاول أن أحافظ على مواعيد نومي، أرى أن هذا السوار مفيد في هذه المسألة، لأني أصبحت قادراً على تنظيم أوقات وساعات النوم ومواعيد الاستيقاظ».

ويقول آتيش كانان (25 عاماً) من الهند، والذي انضم إلى البرنامج في فبراير 2020: «إن الانضمام إلى البرنامج دفعني إلى السعي لتغيير حياتي، حيث أتلقى باستمرار تقارير لياقتي البدنية، ومنذ أن انضممت للبرنامج تمكنت من إجراء فحوص طبية مرتين ما ساهم في تحسين حالتي الصحية».

من جانبه قال: راشد محمد، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في إكسبو 2020 دبي: «إن إكسبو 2020 دبي مشروع ضخم، يعمل فيه آلاف العمال، الذين نضع صحتهم وسلامتهم في مقدمة أولوياتنا وهو أيضاً مشروع للإنسانية، وهو استثمار في الإنسان وإرث للعالم من أجل مستقبل أفضل».