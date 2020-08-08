الدعم أثر إيجاباً في كافة القطاعات بمواجهة «كورونا»

أكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة أن المحفزات الحكومية الاتحادية والمحلية التي أطلقتها القيادة الرشيدة امتصت تداعيات جائحة كورونا، وأثرت إيجاباً في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية بإمارة الفجيرة، باعتبار أن المحفزات ساهمت بشكل مباشر في تسهيل الأعمال وتخفيض كلفة الإنتاج لتعزيز العملية الاقتصادية.

وأشار، إلى أن الحزم التحفيزية المتمثلة في إعفاء المؤسسات على اختلافها من رسوم الرخص الجديدة أو تجديد القائمة وإعفاء المخالفات القديمة للمنشآت وتخفيض رسوم الكهرباء، سواء في الاستهلاك أو توصيل الخدمة الجديدة بنسبة تفاوتت بين 20 و 25% إلى جانب تخفيض رسوم الخدمات وتأجير الأراضي الصناعية وتأجيل الأقساط البنكية والسداد الفوري للشركات فيما يخص المناقصات الحكومية، وتخفيض رسوم التحميل في الموانئ واستحداث رخص افتراضية لممارسة الأعمال وغيرها من محفزات تساعد القطاعات الإنتاجية المختلفة بالدولة سيظهر أثرها الإيجابي الفعال خلال الفترة القادمة أكثر كمدخل مهم لمعالجة آثار جائحة كورونا.

وقال: «آنياً فإن النشاط اللافت للسياحة الداخلية في العطلات والأعياد وضح الأثر الإيجابي لهذه المحفزات بعد أن جذب القطاع الفندقي بالفجيرة خلال عيد الأضحى وعطلة المدارس بشكل عام نسبة إشغال عالية برغم ارتفاع أسعار الغرف الفندقية خلال العطلة بعد أن استفاد القطاع من المحفزات الحكومية مثل إعفاء القطاع من رسوم الخدمات المحلية إلى جانب تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء ما مكن الفنادق من استيعاب الإقبال المتزايد للنزلاء إلى جانب رفع السلطات الصحية بالدولة بعض القيود الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، الأمر الذي ساهم بدوره في إنعاش السياحة الداخلية بالفجيرة.

وأكد أن قطاع الأعمال كان في حاجة ماسة للمحفزات الحكومية الاتحادية والمحلية لجهة تخفيض فاتورة الإنتاج في ظل ارتفاع كلفة الطاقة في الصناعة مثل الكهرباء والغاز وطاقات الوقود الأخرى التي كانت تشكل كلفة عالية في الصناعة، وإن أي تخفيض في كلفة الطاقة ولو بنسب متفاوتة سيقلل من الكلفة المباشرة (الكهرباء والطاقة) للمنتج ويساعد في تحقيق تنافسية المنتح محليا ويسهل عمليات تصديره للأسواق في الدول المجاورة والأسواق العالمية.

وأشار إلى أن موجهات القيادة الرشيدة بالإسراع في دفع مستحقات الشركات المستحقة على الحكومة يوفر للمؤسسات الصناعية موارد مالية نشطة (كاش) بشكل يساعدها على تلبية المنصرفات الأخرى في ظل تباطؤ عمليات البيع للمنتج بفعل الجائحة، كما أن تسديد المبالغ الحكومية يقوي موقف المصانع ويساعدها في عمليات تصدير المنتجات، نظراً لانخفاض قيمة الكلفة المالية للمنتج بحيث يكون قادراً على المنافسة في الأسواق الخارجية ويعزز بالتالي عمليات الصادر ويشجع المؤسسات عليها.

ولفت إلى أن توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة للدائرة بأن تعمل شركة الفجيرة لإنتاج مواد البناء التابعة للدائرة على تسهيل أعمال الشركات التي تنشط في مجال البينة التحتية وشركات المقاولات كان لها أثر فعال في استمرارية نشاطها في السوق من خلال منحها فترة سماح أطول في عمليات الدفع عند شرائها لمنتجات شركة الفجيرة لمواد البناء.