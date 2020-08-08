«وول ستريت» تقاوم مخاوف «التوتر» و«التحفيز» بـ «الوظائف»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الجمعة، لضغوط التصعيد الجديد في التوتر الصيني الأمريكي وتزايد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19» حول العالم، ما أجبر العديد من الدول على فرض المزيد من إجراءات التقييد لمنع التفشي، وفي ظل ذلك، لجأت الأسواق الأوروبية والآسيوية، إلى نتائج الشركات والأعمال والآمال بمزيد من التحفيز، لتقليص خسائرها، فيما حصلت مؤشرات «وول ستريت» على دعم إضافي من تقرير الوظائف القوي.

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الجمعة، بعد تقرير الوظائف الشهري والتوترات بين الولايات المتحدة والصين.

جاء هبوط الأسهم مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية لحظر المعاملات الأمريكية مع الشركتين الصينيتين المالكتين لـ«تيك توك» و«ويشات»، فيما يترقب المستثمرون المناقشات المستمرة بين المشرعين والبيت الأبيض بشأن حزمة التحفيز الإضافية.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.3% إل 27311.7 نقطة، كما هبط «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2% مسجلاً 3340.9 نقطة، فيما تراجع «ناسداك» بنسبة مماثلة إلى 11080.3 نقطة ليهبط من مستوى قياسي مرتفع.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 1.8 مليون وظيفة إلى سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع تراجع معدل البطالة بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 1.763 مليون وظيفة لسوق العمل في شهر يوليو/تموز الماضي مقابل 4.791 مليون وظيفة مضافة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أكبر اقتصاد حول العالم سوف يضيف نحو 1.530 مليون وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن عدد الوظائف المضافة في شهر مايو/آيار تم تعديلها بالرفع بنحو 26 ألف وظيفة لتصل إلى 2.725 مليون وظيفة، في حين أن عدد الوظائف المضافة في يونيو/حزيران الماضي تم تعديها بالخفض بنحو 9 آلاف وظيفة إلى 4.791 مليون وظيفة.

وكان السبب وراء هذه الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف، هو عودة العاملين الذين تم تسريحهم في فترة تفشي كورونا ومحاولات البلاد لاحتواء الوباء.

وعلى صعيد معدلة البطالة في الولايات المتحدة، فتراجع إلى 10.2% بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي من 11.1% المسجل في نهاية يونيو/حزيران.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يتراجع معدل البطالة في أكبر اقتصاد حول العالم إلى 10.5% بنهاية الشهر الماضي.

وتراجع معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة طفيفة إلى 61.4% في يوليو/تموز الماضي مقابل 61.5% في الشهر السابق له.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، أمس الجمعة، فإن متوسط أجر العامل الأمريكي بالساعة خلال يوليو/ تموز الماضي بلغ 29.39 دولار، بزيادة 7 سنتات، أو ما يعادل 0.2% عند المقارنة مع الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة بالساعة كانت ستتراجع بنحو 0.5% خلال يوليو/ تموز.

وخلال التداولات في القارة العجوز، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2%، وقادت الخسائر أسهم البنوك وصناع السيارات وشركات النفط والغاز.

لكن الأسواق الأوروبية أبدت متانة أكبر، وإن تراجع سهم بروسوس المدرجة في أمستردام 5.8%؛ إذ إن أكبر استثمار لها في تنسنت.

وأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، وتراجع المؤشر نيكاي القياسي 0.39% إلى 22329.94 نقطة، واقتدت أسهم طوكيو بخسائر الأسهم في الصين وهونج كونج بعد الظهر.

وستكون أسواق الأسهم اليابانية مغلقة يوم الاثنين في عطلة عامة، وتراجع سهم صامكو كورب التي تنتج معدات تصنيع أشباه الموصلات، 8.97%، بعد الإعلان عن تراجع صافي ربح يناير/كانون الثاني، إلى سبتمبر/أيلول 26.8%.

ودفع ذلك أسهم المنافسين للانخفاض أيضاً، ليهبط سهم أدفانتست 4.77%، في حين نزل سهم سكرين هولدنجز 3.05%. وهوى سهم شيسايدو 8.64%، بعد أن توقعت شركة مستحضرات التجميل خسارة صافية وتوزيعات أقل للعام بأكمله.

وفي المقابل، ارتفع سهم نينتندو 2.58%، بعد أن أعلنت أن أرباحها ربع السنوية قفزت إلى خمسة أمثالها.

(وكالات)