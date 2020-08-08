ثروة زوكربيرج تقفز 6 مليارات دولار في يوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت ثروة مؤسس فيسبوك «مارك زوكربيرج» بنحو 6 مليارات دولار في غضون 24 ساعة فقط، مع مكاسب قوية للسهم.

وبحسب مؤشر بلومبيرج للأثرياء، فإن ثروة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك «مارك زوكربيرج» ارتفعت بنحو 5.94 مليار دولار في جلسة الخميس.

وتقف حالياً ثروة مؤسس فيسبوك عند 100 مليار دولار، ليشغل الترتيب الثالث في قائمة بلومبيرج لرصد أكثر المليارديرات ثراءً حول العالم.

وجاءت المكاسب في ثروة «زوكربيرج» بالتزامن مع مكاسب في سهم «فيسبوك» بنحو 6.5% في جلسة أمس الأول الخميس على خلفية إطلاق عملاق التواصل الاجتماعي خدمة تنافس «تيك توك».

وأطلقت فيسبوك ميزة جديدة على إنستجرام تسمى «رييلز»، وهي خدمة مميزة مصممة لمنافسة «تيك توك» الصينية.

ويحل «زوكربيرج» في قائمة الأثرياء، بعد مؤسس أمازون جيف بيزوس (ثروته تبلغ 190 مليار دولار) ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس (ثروته 120 مليار دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن مارك زوكربيرج كان الأكثر ربحاً في قائمة أكثر 10 مليارديرات ثراءً بالعالم أمس، حيث كانت الزيادة في الثروات تتراوح بين 200 مليون دولار وما يزيد قليلاً على مليار دولار كما شهد البعض خسائر.