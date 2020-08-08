نمو صادرات الصين في يوليو بأسرع معدل في 7 شهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت صادرات الصين بأسرع وتيرة خلال سبعة شهور في يوليو/تموز، في حين انخفضت الواردات، مما يرسم صورة متباينة للاقتصاد، بينما يتعافى من تباطؤ أوقدت الجائحة شرارته.

ارتفعت الصادرات 7.2% عنها قبل عام في يوليو/تموز، وهو أسرع إيقاع منذ ديسمبر/كانون الأول، حسبما أظهرته بيانات الجمارك، أمس الجمعة، مخالفة توقعات المحللين التي كانت لانخفاض نسبته 0.2% ومتسارعة من زيادة 0.5% في يونيو/حزيران.

في المقابل، تحولت الواردات إلى الانكماش، بينما كانت توقعات السوق أن تزيد 1%. وكانت الواردات خالفت الاتجاه العام في الشهر السابق.

وبلغ الفائض التجاري للصين 62.33 مليار دولار، مقارنة مع 42 مليار دولار كانت متوقعة في الاستطلاع، و46.42 مليار دولار فائضاً في يونيو/حزيران.

وقال لويس كويجس، مدير بحوث اقتصادات آسيا لدى أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة بعد صدور الأرقام، «البيانات تنسجم مع توقعنا لتعافي الصادرات على نحو أوضح في النصف الثاني من السنة جنباً إلى جنب مع الاقتصاد العالمي؛ لكن، قد تكون الطريق وعرة في ضوء أن طلبيات التصدير الجديدة ما تزال ضعيفة وسيكون مسار التعافي متفاوتاً من اقتصاد لآخر».

يخرج اقتصاد الصين تدريجياً من انكماش غير مسبوق، أصابه في الربع الأول من السنة؛ إلا أن ثمة شكوكاً حيال إمكانية استدامة الزخم في ظل تنامي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم، وتأثير ذلك على الطلب. والطب الصيني فاتر هو الآخر وسط فقد للوظائف وبواعث قلق من تجدد تنامي الإصابات.

وتدعم أداء الصادرات الصينية بشحنات قياسية من المستلزمات الطبية وطلب قوي على المنتجات الإلكترونية، ولم يتأثر تأثراً حاداً بالتباطؤ العالمي كما كان بعض المحللين يخشون.

وحافظت واردات المواد الخام الصناعية على قوتها، بواردات قياسية من خام الحديد والنحاس، إلى جانب قفزة في النفط الخام.

لكن العلاقات الأمريكية الصينية المضطربة تظل نقطة ضغط على صعيد التجارة، ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات قبيل انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.

واتسع فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 32.46 مليار دولار في يوليو/تموز من 29.41 مليار دولار في يونيو/حزيران.

ومن المقرر أن يراجع مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار تطبيق اتفاق تجارة المرحلة 1 ومن المرجح أن يتبادلوا التعبير عن أوجه للاستياء خلال مؤتمر عن بُعد يُعقد في 15 أغسطس/آب.

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في يوليو/تموز، في ظل تراجع الدولار وصعود اليوان؛ إذ يُظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم مزيداً من مؤشرات التعافي.

ونما الاحتياطي الصيني الأكبر في العالم، 42.06 مليار دولار في يوليو/تموز، إلى 3.154 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ارتفاع الاحتياطيات 12.67 مليار دولار، إلى 3.125 تريليون دولار، بفعل تقلبات أسعار الصرف العالمية وأسعار السندات الأجنبية التي بحوزة الصين.

وتسارعت التدفقات الأجنبية على الأسهم والسندات الصينية في الآونة الأخيرة، مع مراهنة المستثمرين على انتعاش اقتصادي.

وبلغت احتياطيات الذهب التي بحوزة الصين 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية يوليو/تموز، دون تغير عن نهاية يونيو/حزيران.

لكن قيمة تلك الاحتياطيات زادت إلى 123.09 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز، من 110.76 مليار قبل شهر. (رويترز)