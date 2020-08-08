وكالات السيارات تراهن على عروض الصيف لإنعاش المبيعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

أشعلت شركات ووكلاء السيارات في الدولة المنافسة خلال فترة الصيف، عبر تقديم عروض ترويجية مغرية لجذب العملاء للشراء، من خلال تنويع الحملات التسويقية التي تتبنّاها كل شركة؛ إذ ركز بعضها على الأسعار، وتنوعت العروض المقدمة من وكلاء السيارات بين التخفيضات السعرية إلى تحمل الضريبة، وتمديد فترات الضمان، وعقود الصيانة المجانية، إضافة إلى تقديم خدمات صيانة تتمثل في استلام وتسليم السيارات في المنزل.

ومنذ بداية العام الحالي قامت وكالات السيارات في الإمارات بتقديم عروض مبتكرة ومستمرة لجذب العملاء، ضمن عدد من الخطوات تقوم بها شركات السيارات للصمود ومواجهة انخفاض المبيعات، بسبب جائحة كورونا التي ضربت مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم، ومنها قطاع السيارات، وقد أغلقت الكثير من شركات ومصنعي السيارات في مختلف أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة.

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وتسابقت العديد من وكالات السيارات في الدولة، إلى تقديم محفزات قوية لجذب المشترين، مثل معدلات التمويل المنخفضة، أو الدفعات المؤجلة لمدة تصل إلى بداية عام 2021، فيما قدمت بعض الوكالات ضمانات للمشترين تشمل مساعدتهم على الدفعات لأوقات معينة في حال تم فصلهم من العمل.

وتأتي هذه الخطوات والعروض المبتكرة في ضوء التراجع الحاد في مبيعات السيارات في الإمارات والعالم، وما يزال هاجس الوكلاء وشركات السيارات من انخفاض المبيعات بشكل أكبر وتدريجي يسيطر عليهم، وعلى خططهم التسويقية للعام الحالي؛ لأن الكثير من العملاء سيكونون تحت ضغط مالي، خاصة أولئك الذين فقدوا دخولهم، أو كانوا بحاجة إلى تعديل ميزانياتهم في ظل التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.

ودفع الانخفاض الحاصل في مبيعات السيارات إلى لجوء وكالات السيارات إلى الترويج لفئات وطرق معينة، فمنها من قدم عروضاً على سيارات الدفع الرباعي (الجيب)، ومنها ما روّج للسيارات العائلية، والسيدان.

وتسابق وكلاء «تويوتا ونيسان وبي أم دبليو، وكيا وهيونداي، ومرسيدس و«جي إم سي» وباقي طرازات السيارات، إلى إطلاق عروض صيفية، لا سيما أن موسم الصيف أصبح من المواسم الجيدة بفضل العديد من الأحداث والفعاليات التي تنظم في الدولة بشكل عام، وتسهم بشكل فاعل في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع السيارات.

ومن المتوقع أن تشهد نهاية العام تحسناً طفيفاً في بيع السيارات، بسبب العروض الترويجية التي خفضت أسعار السيارات نسبياً، ما يرفع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ، حيث إن مستهلكين أجّلوا قرار شراء سيارة جديدة منذ بداية العام الحالي.

أبرز المحفزات:

* تحمل الضريبة

* تمديد فترات الضمان

* عقود الصيانة المجانية

* استلام وتسليم السيارات في المنزل

* معدلات التمويل المنخفضة

* دفعات مؤجلة إلى بداية 2021

* ضمانات المساعدة على الدفعات