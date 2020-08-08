«نيسان» تمنح كفالة ممتدة لـ 5 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «نيسان» عن إطلاق كفالة جديدة ممتدّة خمس سنوات تمنح عملاءها في المنطقة راحة البال، وتغطي طرز السيارات الجديدة لفترة خمسة أعوام، أو لمسافة 300 ألف كيلومتر، على الأقل.

فبعدما أتاحت «نيسان» في الماضي للعملاء الاستفادة من كفالة صالحة لمدة 3 سنوات، أو مسافة 100 ألف كيلومتر، تقدم الشركة كفالة صالحة لخمس سنوات على كل سيارات التجزئة الجديدة التي يتم شراؤها من وكلاء «نيسان» المعتمدين في المنطقة. ويمكن أيضاً للعملاء الذين اشتروا سابقاً سيارات طراز عام 2020 أن يزوروا وكيل «نيسان» المحلي للحصول على الكفالة الجديدة.

وقال تييري صباغ، المدير الإداري ل«نيسان» الشرق الأوسط: نلتزم دوماً في «نيسان» بتعزيز تجربة عملائنا كل في الشرق الأوسط من خلال وضعنا بمتناولهم أفضل المنتجات وخدمات ما بعد البيع. ونحن على ثقة بأنّ الكفالة الصالحة لخمس سنوات ستمنح عملاءنا راحة البال، حيث تلتزم «نيسان» بمواصلة تقديم خدمات عالية المستوى وطرز سيارات لعملائها تتّسم بالمتانة، والجودة.

وتعدّ كفالة «نيسان» الجديدة الصالحة لخمس سنوات أحدث خدمات ما بعد البيع التي تقدمها الشركة، وتهدف إلى حماية استثمار العملاء وتوفير تجربة ملكية سيارة أكثر راحة. ويمكن للعملاء الحصول على دعم متعلّق بالكفالة في كل أنحاء المنطقة، وهو خيار مناسب للراغبين في السفر إلى دول أخرى براً.

وتغطي هذه الكفالة الشاملة الأعطال الكهربائية والميكانيكية والأعطال الأخرى، ويستخدم بموجبها تقنيو«نيسان» المدرّبون قطعاً أصلية في كل التصليحات. ويساهم هذا الأمر إضافة إلى إمكانية نقل الكفالة إلى طرف آخر في الحفاظ على قيمة السيارة، وتوفير أعلى عائد لدى الاستثمار في سيارات «نيسان» وكذلك الحدّ من الكلفة الإجمالية لامتلاكها.