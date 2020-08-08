هبوط إنفاق الأسر اليابانية بوتيرة أقل كثيراً من المتوقع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع إنفاق الأسر في اليابان بوتيرة أقل بكثير من تقديرات المحللين خلال يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي، بعد هبوط قياسي في مايو.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الياباني، الجمعة، أن إنفاق الأسر في البلاد تراجع بنحو 1.2%، خلال يونيو/حزيران الماضي بعد انخفاض قياسي بلغ 16.2% في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إنفاق الأسر اليابانية سيتراجع بنحو 7.8% خلال يونيو/حزيران الماضي.

ويعتبر هذا هو الهبوط الشهري التاسع على التوالي في إنفاق الأسر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما تمت زيادة ضريبة الاستهلاك في اليابان إلى 10%، بدلاً من 8%.

وبلغ متوسط إنفاق الأسر المكونة من شخصين أو أكثر، شهرياً، 273.699 ألف ين (2600 دولار) خلال يونيو/حزيران الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء.