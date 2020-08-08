لندن تعرض على شركات إيرلندا المساعدة في عمليات الاستيراد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة، أنها ستوفر خدمة مجانية للشركات في إيرلندا الشمالية لإتمام الأوراق المطلوبة لأي عملية استيراد من أوروبا، بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس في بيان: «هذه خدمة فريدة من نوعها ستسمح للشركات من كل الأحجام، بالتعامل مع إجراءات الاستيراد الخاصة بها نيابة عنها وبدون مقابل».

وسيسمح هذا النظام للشركات المتضررة أصلاً من التداعيات الاقتصادية لوباء «كوفيد 19»، بتجنب مواجهة تعقيدات نظام الضرائب والجمارك البريطاني بعد نهاية الفترة الانتقالية.

ومن بين أمور أخرى، ينص المشروع على تطبيق تدريجي للقانون على الحدود خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021. ويوضح إعلان الجمعة، هذه الخطة الأولى، خصوصاً في ما يتعلق بالطريقة التي ستتم بها التبادلات بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.

(أ ف ب)