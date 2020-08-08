النفط يتراجع بفعل ضبابية الطلب على الوقود والتحفيز الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط الجمعة، لتضيف إلى خسائر الجلسة السابقة، بفعل المخاوف من تباطؤ تعافي الطلب على الوقود، وسط عودة إصابات فيروس كورونا إلى الارتفاع، وتعثر المحادثات بشأن اتفاق تحفيز جديد في الولايات المتحدة.

وخلال التداولات كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) منخفضة 17 سنتاً، بما يعادل 0.41% إلى 41.78 دولار للبرميل، في حين نزل خام برنت 17 سنتاً، أيضاً، أو 0.38%، ليسجل 44.92 دولار. وكان كلا العقدين مرتفعاً في وقت سابق من اليوم.

لكنهما لا زالا بصدد مكاسب أسبوعية بنحو 4%، ستكون الأكبر للخامين القياسيين منذ الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو/تموز.

ويقول المحللون إن عودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع تظل القضية المحورية لأسواق النفط؛ إذ سيحدد ذلك مدى سرعة انتعاش الطلب على الوقود. وتظهر الإحصاءات ارتفاع الإصابات في عدد من الولايات الأمريكية مثل كولورادو، وأوهايو وفرجينيا.

(رويترز)