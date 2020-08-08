شكرا لقرائتكم خبر عن واردات النفط الصينية تقفز 25% في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واردات النفط الصينية تقفز 25% في يوليو
تاريخ النشر: 08/08/2020
قفزت واردات الصين من الخام 25% في يوليو/ تموز مقارنة بها قبل عام، بفعل وصول مشتريات ضخمة جرت عندما انهارت الأسعار في إبريل/ نيسان والتخليص الجمركي لبعض الشحنات التي تأخرت في الموانئ خلال يونيو/ حزيران.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، أمس الجمعة، أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اشترت 51.29 مليون طن من النفط الشهر الماضي، بما يعادل 12.08 مليون برميل يومياً.
يزيد ذلك على واردات يوليو/ تموز 2019 البالغة 9.66 مليون برميل يومياً، لكنه يقل عن المستوى القياسي السابق 12.94 مليون برميل يومياً المسجل في يونيو/ حزيران.
ووصل الصين نفط خام اشتراه متصيدو الصفقات الصينيون في إبريل/ نيسان، عندما انحدرت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال عقود، بينما تعززت التدفقات أيضاً بالتخليص الجمركي لواردات عطلها ازدحام الموانئ الصينية.
وخلت البيانات من بلدان المنشأ. لكن إيما لي، المحللة من «رفينيتيف»، قدرت أن نحو خمسة ملايين طن من النفط الخام الأمريكي وصلت الصين في يوليو/ تموز - وهو مستوى شهري مرتفع غير مسبوق - وأن نحو مليون طن قد يتأخر وصولها إلى أغسطس/ آب بسبب ازدحام الموانئ.
وتضغط تسليمات قياسية على مرافق الموانئ منذ أواخر مايو/ أيار متسببة باختناقات حادة بالموانئ الرئيسية، مثل تشينجداو، وريتشاو، وتشوشان، حيث اضطرت الناقلات للانتظار أسابيع لتفريغ حمولاتها. ويقول المحللون ومسؤولو الموانئ إن الازدحام قد يستمر هذا الشهر.
ولم تصدر الصين إلا 3.21 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة الشهر الماضي، أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2017. (رويترز)
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