واردات بكين من فول الصويا تقفز 18% الشهر الماضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت واردات الصين من فول الصين بنحو 18% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، مع وصول الشحنات البرازيلية زهيدة الثمن.

وبحسب بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الصينية، الجمعة، فإن واردات البلاد من فول الصين، ارتفعت بنحو 18% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.

واستوردت الصين وهي أكبر مشترٍ لفول الصويا في العالم نحو 10.09 مليون طن من الفول في يوليو/تموز الماضي، بزيادة 8.63 مليون طن عند المقارنة مع الشهر المماثل من عام 2019.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم أقل من الكمية القياسية المستوردة في يونيو/حزيران الماضي، والبالغة 11.16 مليون طن، وفقاً للبيانات.

وزادت واردات الصين من فول الصين بنحو 17.7%، خلال أول سبعة أشهر من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، لتصل إلى 55.14 مليون طن.