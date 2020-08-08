«الإمارات للشحن الجوي» تعيد بناء 74% من شبكتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استطاعت «الإمارات للشحن الجوي» منذ فرض القيود على حركة الطيران بسبب تفشي وباء كورونا «كوفيد-19»، إعادة بناء نحو 74% من شبكة وجهاتها العالمية من أجل مواكبة الطلب المتنامي على الشحن الجوي مثل البضائع والمواد الأساسية والمنتجات الغذائية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية والطبية.

وبدأت «الإمارات للشحن الجوي» بتسيير أكثر من 100 طائرة ركاب من طراز بوينج 777 من أجل نقل الشحنات، بالإضافة إلى أسطولها من طائرات بوينج 777 المتخصصة بالشحن، كما أنها أزالت المقاعد من 10 طائرات لتوفير سعة أكبر للشحن الجوي.

وخلال شهر أغسطس/ آب الجاري، تشغل «الإمارات للشحن الجوي»، رحلاتها إلى نحو 112 وجهة في العالم وذلك من أصل 155 وجهة تقريباً، ارتفاعاً من 35 وجهة في نهاية مارس/ آذار 2020، أي بنمو بأكثر من 200%، وذلك في إطار التوسع المستمر لتغطية مراكز الشحن الرئيسية في العالم وتلبية الطلب على الشحنات من الأسواق المصدرة وتوفيرها إلى مختلف أسواق العالم.

وترتبط وجهات «الإمارات للشحن الجوي» بشكل رئيسي مع شبكة رحلات «طيران الإمارات» التي يصل عدد وجهاتها في أغسطس الجاري إلى نحو 70 وجهة والتي تشكل نحو 50% من وجهاتها العالمية، خاصة أن أسطول الركاب يساهم بحصة كبيرة من عمليات الشحن في الناقلة.

ومع زيادة عدد وجهات «طيران الإمارات» في المرحلة المقبلة، سترتفع وجهات «الإمارات للشحن الجوي» التي استطاعت التأقلم مع المتغيرات الحاصلة في العالم، وسيرت رحلاتها بين الأسواق لدعم تدفق السلع الضرورية.

وتخدم «الإمارات للشحن الجوي» نحو 103 وجهات باستخدام طائرات الركاب، كما تخدم 35 وجهة باستخدام الطائرات المخصصة للشحن، وتخدم 9 وجهات باستخدام طائرات الركاب الخالية من المقاعد. وبالإضافة إلى رحلات الشحن المنتظمة، تشغّل الإمارات للشحن الجوي عدداً من الرحلات العارضة (تشارتر) كل أسبوع لنقل إمدادات الوقاية الشخصية PPE والأدوية والمنتجات الغذائية والمكائن الضخمة وقطع الغيار.

وعملت «الإمارات للشحن الجوي» على زيادة عدد الرحلات الأسبوعية لتصل إلى نحو 1235 رحلة، بعد أن كان في مستويات أقل من ذلك بداية الإغلاق، وذلك بتشغيل 1114 رحلة شحن عبر طائرات الركاب و67 رحلة عبر طائرات الشحن و54 رحلة شحن عبر طائرات الركاب الخالية من المقاعد

وتواصل الناقلة دعم اقتصادات الدول والتجارة العالمية مع عودة حركة الصناعة والأنشطة الاقتصادية، ونقل الإمدادات الطبية الضرورية والمواد الغذائية والمواد الخام من مراكز الإنتاج إلى الوجهات النهائية، كما تساهم في إعادة ربط المدن بطرق التجارة الدولية الحيوية مع عودة الانتعاش إلى قطاع الصناعات التحويلية ومختلف الأنشطة الأخرى.

وتوفر ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات مجموعة مبتكرة من الخيارات للشركات والمصدرين على الأسطول الحديث من طائرات الجسم العريض. وبالإضافة إلى تحميل البضائع في عنابر الشحن، تقوم الإمارات للشحن الجوي بتحميل بضائع مختارة فوق مقاعد الركاب وداخل الخزائن العلوية في مقصورات الركاب على طائرات البوينج. وعدّلت الناقلة مؤخراً 10 طائرات بوينج 777-300ER من أسطولها عن طريق إزالة مقاعد مقصورات الدرجة السياحية لتوفير سعة إضافية لنقل مزيد من البضائع. كما تشغل الإمارات للشحن الجوي 11 طائرة شحن من طراز بوينج 777F.