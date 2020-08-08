المستثمرون يكنزون النقد والذهب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت إحصاءات تدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا، تدافعاً من المستثمرين على السيولة والذهب والسندات عالية التصنيف، وسط ترقب في الولايات المتحدة لموافقة الكونجرس على تحفيز جديد.

وتسببت بواعث القلق حيال مصير الحزمة في خروج 7.4 مليار دولار من صناديق الأسهم على مدى أسبوع حتى الأربعاء، في وقت فترت فيه أيضاً التدفقات على الأسهم الأوروبية، إذ شهدت نزوح مليار دولار على مدار الشهر المنصرم.

وسجلت صناديق الأسهم الأمريكية أكبر نزوح في ستة أسابيع، إذ فقدت 6.5 مليار دولار.

واستقطب الذهب، الذي اخترق حاجز الألفي دولار للأوقية ليبلغ مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع 2.7 مليار دولار.

وجذبت السندات عالية التصنيف 14.7 مليار دولار مع اقتداء المستثمرين بالبنوك المركزية، التي تبلغ مشترياتها من السندات ملياري دولار في الساعة. (رويترز)