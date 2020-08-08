منح موظفي «فيسبوك» 1000 دولار للعمل من المنزل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت شركة فيسبوك تمديد قرار السماح للموظفين للعمل من المنزل حتى منتصف العام المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، أمس، إن الشركة ستسمح للموظفين بالعمل من المنزل حتى يوليو/تموز عام 2021، وأوضحت أن الشركة ستمنح الموظفين 1000 دولار مقابل احتياجات العمل من المنزل.

وكانت فيسبوك قررت من قبل السماح للموظفين بالعمل من المنزل حتى نهاية العام الحالي، وسط محاولات الحد من انتشار الفيروس.

وتنضم فيسبوك بذلك لشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في اتخاذ خطوات مماثلة، مثل «جوجل» والتي سمحت للموظفين الذين لا يحتاجون الحضور في المكتب بالعمل من المنزل حتى نهاية يونيو/حزيران عام 2021.

وأضافت المتحدثة باسم فيسبوك أنه سيتم السماح للموظفين بالعمل التطوعي من المنزل بناءً على إرشادات خبراء الصحة والحكومة، بالإضافة للقرارات المستمدة من المناقشات الداخلية حول هذه الأمور.

وأشارت إلى أن الشركة ستواصل إعادة فتح المكاتب بقدرة محدودة، وفقاً لما تسمح به الإرشادات الحكومية، مع تأكيد أن العديد من المواقع في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية من غير المرجح إعادة فتحها قبل نهاية العام.