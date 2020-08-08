شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بزيادة طاقة تكرير النفط الروسية في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات من رفينيتيف أيكون، وحسابات لرويترز بأنه من المتوقع زيادة طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا بنسبة 29% في سبتمبر/أيلول إلى 3.071 مليون طن مقارنة بأغسطس/آب، وذلك في ظل تزايد أعمال الصيانة الدورية.

وجرى تعديل بيانات أغسطس/ آب بزيادة 4.4% من خطة سابقة إلى 2.382 مليون طن.

وأظهرت البيانات أيضاً أن الطاقة المتوقفة في يوليو/تموز نزلت 4.8% عن خطة سابقة إلى 2.379 مليون طن.

(رويترز)

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