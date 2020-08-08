شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا واليابان تستهدفان وضع اتفاق تجارة في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الياباني، الجمعة، إن بريطانيا، واليابان، توافقتا بشكل كبير بشأن أغلب النقاط من أجل إبرام اتفاق تجارة ثنائي لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وخلال وجوده في لندن لإجراء محادثات، قال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، للصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت «اتفقنا على تسريع المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق إطاري بحلول نهاية أغسطس/ آب».

(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا واليابان تستهدفان وضع اتفاق تجارة في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.