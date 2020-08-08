شكرا لقرائتكم خبر عن حيازات صناديق المؤشرات من الذهب تزيد 166 طناً في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس الذهب العالمي، الخميس، إن صناديق المؤشرات زادت حيازاتها من الذهب للشهر الثامن على التوالي في يوليو/ تموز، بمقدار 166 طناً، قيمتها عشرة مليارات دولار، ما ساهم في صعود الأسعار إلى مستويات قياسية.

ويشتري المستثمرون الذهب بأحجام ضخمة، بحثاً عن أصل سيحافظ على قيمته وسط اضطرابات الأسواق الناتجة عن فيروس كورونا، ما رفع سعر المعدن 35% هذا العام.

واخترق الذهب هذا الأسبوع حاجز الألفي دولار للأوقية، (الأونصة)، للمرة الأولى، ويرى محللون كثيرون أنه مرشح لمزيد من الصعود.

وجمعت صناديق المؤشرات، التي تكنز الذهب نيابة عن المستثمرين، 899 طناً من المعدن بين يناير/ كانون الثاني، ويوليو/ تموز، بما يقارب خُمسي إجمالي المعروض العالمي على مدى تلك الفترة، وفقاً لمجلس الذهب.

ويتجاوز ذلك الرقم، وبفارق كبير، أي زيادة سنوية سابقة في حيازات صناديق المؤشرات، ويصل إجمالي ما في جعبتها إلى 3785 طناً، قيمتها 239 مليار دولار، بحسب المجلس.

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