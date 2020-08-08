شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل البطالة في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ نمو التوظيف في الولايات المتحدة تباطؤاً كبيراً في يوليو/ تموز وسط تجدد تنامي إصابات «كوفيد-19»، ما يقدم أوضح دليل حتى الآن على أن تعافي الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الجائحة يتداعى.

وزادت الوظائف غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة الشهر الماضي، بعد تسجيل 4.791 مليون في يونيو/ حزيران، حسبما ذكرته وزارة العمل.

وتراجع معدل البطالة إلى 10.2% من 11.1% في يونيو/ حزيران، لكن القراءة غير دقيقية بسبب تسجيل البعض أنفسهم تحت بند «عاملين متغيبين عن العمل» على خلاف الحقيقة. وحصل 31.3 مليون شخص على الأقل، على شيكات إعانة البطالة في منتصف يوليو/ تموز.

وقال سونج وون سون، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة لويولا ماريمونت، في لوس أنجلوس «المحرك فقد قوة الدفع والاقتصاد بدأ يتباطأ.. فقد قوة الدفع سيتواصل، ومبعث قلقي هو أن تتضافر عودة الفيروس مع عدم تحرك الكونجرس ليدخل التوظيف نطاق الفقد الصافي». (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع معدل البطالة في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.