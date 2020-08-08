بإجراءات مبسطة ..كيف تقسط قيمة عملية تحويل سيارتك للغاز؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الغاز الطبيعى المضغوط الوقود الأفضل لجميع أنواع السيارات والمركبات ، ويصل الوفر المتحقق للمواطن نتيجة تحويل السيارة للعمل بالغاز الى حوالى 50% ، بالإضافة إلى وجود تسهيلات مقدمة للعملاء فى سداد قيمة التحويل من خلال عدد من أنظمة التقسيط الميسرة بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة يقدمها الخليج 365 فى النقاط التالية ، بعدما وزارة البترول بتأسيس شركتين تابعتين للوزارة (غازتك – كارجاس) لهذا الغرض . 1-يقدم العميل صورتين للبطاقة الشخصية . 2- صورة رخصة السيارة. Advertisements 3-إيصال مرافق حديث "كهرباء - غاز- مياه" باسم مالك السيارة. وتحظي خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بتوجيه ودعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى ، والحكومة لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى

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