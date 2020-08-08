شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة المستوردين " تشيد بالتيسيرات الجديدة فى مبادرة "ما يغلاش عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس حماده العجوانى ، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، عضو الشعبة العامة للمستوردين ، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتيسيرات الجديدة التي أعلنها وزير المالية لحاملي البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى .

وقال العجوانى ، إن هذه المبادة سوف تساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والإسهام الفعال فى تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة، التي تصل 20% والخصومات الإضافية المقررة لكل منهم بـ10% من سعر السلعة بحد أقصى 200 جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة ، فضلا عن أنها سوف تساهم فى دفع عجلة التنمية والتصنيع .

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وأشار العجواني، إلى أن هناك تعاون كبير بين أجهزة الدولة المختلفة والمصنعين والتجار، لإنجاح المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك، منوها إلى سماح المبادرة بالشراء الإلكترونى، بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور محمد معيط ، وزير المالية قال في تصريح سابق، سيتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدى غير المستخدم لديهم من الدعم الشهرى ونقاط الخبز ببطاقاتهم فى شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التى تعرضها الشركات والصناع والتجار فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى “ما يغلاش عليك” التى تستمر لمدة 3 أشهر.